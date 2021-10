La stagione fredda ripresenta il problema del cambio gomme e la necessità di avere pneumatici non solo in regola con le normative, ma anche pienamente rispondenti alla sicurezza che ognuno di noi vuole avere sulla propria auto. Il cambio gomme può essere organizzato in molti modi, ma da alcuni anni una delle opportunità più ghiotte è quella offerta da eBay. Il marketplace, infatti, non solo mette a disposizione pneumatici a costo estremamente vantaggioso , ma offre altresì coupon con i quali abbattere ulteriormente il prezzo.

Così sarà anche quest’anno, grazie ad uno speciale coupon che toglie parte del prezzo dalle tasche del meccanico e lo rimette nelle tue.

Cambio gomme? Comprale su eBay

Il funzionamento è semplice: utilizzando un semplice coupon da inserire in un modulo online, eBay taglia il prezzo dei tuoi nuovi pneumatici del 10%. Non solo: il taglio può essere esteso anche ad ogni altro strumento di cui la tua auto possa necessitare : dall’additivo per il gasolio alla batteria, dalla lampada LED all’olio, passando per tergicristalli, componentistica e altro ancora.

Per ottenere lo sconto non devi far altro che mettere i prodotti nel carrello e, in fase di pagamento, inserire nell’apposito modulo il codice PNEU10 . Automaticamente il prezzo sarà tagliato e potrai metterti in tasca la cifra risparmiata.

Il coupon PNEU10 è attivo con precise limitazioni, ma su questa pagina è possibile trovare ogni dettaglio: complessivamente può essere utilizzato fino a 3 volte per ogni utente e fino ad un risparmio massimo complessivo pari a 100 euro. Attenzione, però: l’offerta scade il 31 ottobre . Non devi far altro che approfittane subito e far man bassa degli accessori che possano servirti per accudire al meglio la tua vettura: 100 euro li mette eBay per te.

Quando in ballo c’è un 10% su quattro pneumatici, la cifra non è niente male. Lo sconto è valido a maggior ragione se si considera la piena libertà di cercare le gomme preferite, trovando l’offerta migliore e facendo quindi leva su un ulteriore coupon che genera l’occasione che nessuna officina potrebbe altrimenti offrire.

In casi come questo, gli pneumatici possono essere acquistati online e spediti direttamente in officina per il montaggio successivo: così facendo si risparmia anche l’onere del ritiro e del trasporto (non sempre semplice se la vettura non ha una bagagliera sufficientemente capiente).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.