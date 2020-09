Monopattino elettrico Xiaomi in offerta su Amazon

La mobilità elettrica prende sempre più piede per svariati motivi. Monopattini e biciclette sono economici rispetto ai mezzi a combustione, non richiedono patente, e non comportano spese accessorie. Non si tratta certo di sostituti di macchine o scooter, ma di un’ottima alternativa ecologica per i piccoli spostamenti.

Monopattino elettrico: Xiaomi Mi Pro 2 in offerta su Amazon

L’offerta che ci propone oggi Amazon riguarda proprio uno dei monopattini elettrici con il miglior rapporto qualità/prezzo. Parliamo dello Xiaomi Mi Monopattino Elettrico Pro 2, uno strumento perfetto per gli spostamenti cittadini. La batteria infatti garantisce 45 chilometri di autonomia, con una velocità massima di 25 km/h. Non manca un comodo display multifunzione che oltre a gestire i comandi, fornisce alcune informazioni utili come autonomia e modalità di velocità.

Fattore importante per la mobilità è soprattutto la sicurezza, che Xiaomi non ha trascurato. Il monopattino presenta un freno a disco forato posteriore. La ruota anteriore invece monta un sistema di frenata con antibloccaggio (E-ABS). I due sistemi si attivano uno dopo l’altro per fornire un arresto sicuro anche con una frenata improvvisa. A corredo per la massima sicurezza i fanali attivabili dal display dei comandi. Quello posteriore in particolare ottiene la funzione di stop, che avvisa veicoli e pedoni che precedono della frenata. Non mancano poi i catarifrangenti per la corretta individuazione del veicolo. Il monopattino infine è pieghevole, per permettere la massima semplicità di trasporto.

Oggi Amazon propone il monopattino a 477,63 euro con uno sconto del 10% sul prezzo di listino.