Manomissione contachilometri auto: cosa si rischia

Troppo spesso siamo davanti a un’auto, che magari stiamo pensando di comprare, ignari del fatto che c’è stata una manomissione del contachilometri . Così pensiamo di aver fatto un affare, per poi accorgerci di quanti problemi ha la nostra vettura. Troppi, in effetti, per quei chilometri segnati. Allora ci viene il dubbio che quel contachilometri sia stato manomesso e vorremmo rivalerci su chi ci ha frodato.

Oppure stai vendendo la tua auto, e un tuo amico meccanico ti ha proposto di portargliela in officina per ritoccare un po’ i chilometri, e così alzare il prezzo di vendita. A questo punto, pensi a quanti lo fanno senza ritorsioni e ci fai un pensierino anche tu. In effetti esistono dei modelli di auto con il contachilometri più manomesso di altri .

In entrambi i casi fai molta attenzione a ciò che sto per dirti, perché per quanto si pensi che la manomissione dei chilometri di un’auto sia qualcosa d’impossibile da capire, non è così. Anche se non è semplice, ci sono i modi per farlo, e soprattutto, se sei stato vittima di questa fregatura, c’è il modo

per rivalerti sul truffatore .

Manomissione contachilometri: cosa fare se ti accorgi della truffa

Diciamo subito, senza giri di parole, che la manomissione del contachilometri è un reato per la legge. Si tratta di comportamento fraudolento, rivolto ad ottenere un indebito lucro. E sì, perché di fatto, il chilometraggio di un’auto è uno dei parametri che contribuisce alla sua svalutazione , e quindi al compenso in denaro che può ottenere chi vende.

Nonostante sia difficile capire se sono stati tolti dei chilometri in un’auto, anche per un meccanico esperto, ci sono dei modi per scoprirlo. Quello più semplice è analizzare i chilometri segnati nel libretto dei tagliandi eseguiti e confrontarli con quelli che compaiono sul display dell’auto.

Purtroppo però a volte anche i meccanici potrebbero falsificare questo tipo di documento. Allora, per essere tranquilli, si può fare una ricerca su internet della vettura che stiamo per acquistare. Esistono infatti siti specifici, come CarVertical , ad esempio, che ci offrono la possibilità di sapere ogni cosa di una macchina, inserendo la targa o il codice VIN.

Ma una volta scoperta la truffa cosa puoi fare? Anche se dovessi accorgerti ad acquisto ormai fatto, rivolgerti subito a un avvocato , che presenterà una querela alla polizia o ai carabinieri. Dopo opportune indagini ed eventuale processo, potrai chiedere il risarcimento del danno.