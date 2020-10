Amazon Echo Auto a soli 35€: offerta Prime Day

Echo Auto, il miglior assistente vocale da tenere sempre sul cruscotto della propria automobile è in super offerta per il Prime Day . Oggi e domani è possibile acquistare questo dispositivo a 35€ , ben 25 euro in meno rispetto al prezzo pieno di 59,99.

Questo piccolo dispositivo è in grado di offrirci Alexa all’interno dell’abitacolo della nostra auto connettendosi al nostro smartphone. Echo Auto va connesso all’App Alexa su cellulare e alla presa AUX dell’auto. In questo modo sarà possibile impartire comandi vocali per ascoltare musica dai principali servizi (Audible, Amazon Music, Apple Music, Spotify e Deeze), sentire degli audiolibri, rimanere aggiornati sulle notizie del giorno oppure impostare delle liste di cose da fare o dei promemoria.

Un assistente vocale che è in grado di rendere smart qualsiasi automobile, anche quelle non dotate di un sistema di infotainment evoluto.

Per farlo funzionare in auto è sufficiente collegare Amazon Echo Auto ad una presa USB o all’accendisigari, agganciare il dispositivo alla bocchetta di aerazione attraverso un supporto fornito in confezione e infine avviare la configurazione attraverso l’app Alexa su smartphone.