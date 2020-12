Apple Car, e se arrivasse a fine 2021?

I rumor che ipotizzano l’arrivo sul mercato di un’auto firmata Apple si susseguono ormai da anni, senza tuttavia trovare mai riscontri concreti che possano suffragare l’idea o darne maggior sostanza. Nuovi indizi ipotizzano ora che il conto alla rovescia per la Apple Car possa terminare entro un paio d’anni e già alla fine del 2021 la quattro ruote di Cupertino potrebbe essere svelata una volta per tutte.

Sarà Apple a sfidare Tesla?

I dubbi sono relativi più che altro al tipo di impegno che Apple potrebbe infondere nel progetto: un’auto prodotta al 100%, un’auto prodotta in collaborazione con una qualche casa automobilistica, oppure un impegno legato essenzialmente al software da poter offrire a varie case automobilistiche sul modello di quanto fin qui operato con prospettiva multimediale?

La nuova ipotesi giunge da Taiwan, dove l’Economic Daily News ipotizza nuove date partendo da rumor provenienti da fornitori Apple locali. Le aziende interpellate si starebbero preparando alla fornitura di componenti per una non meglio precisata “Apple Car” dotata di chip TSMC per la guida autonoma . Inevitabilmente la vocazione di un veicolo simile sarebbe quella di allinearsi sui binari già solcati da Tesla, mettendo pertanto in diretta competizione le due parti su un mercato destinato a diventare esplosivo negli anni a venire.

Molto difficilmente Apple potrebbe però pensare ad un impegno diretto nel mercato automotive: più probabilmente il tutto potrebbe nascere come joint venture o come fornitura di componenti, optando per una “intelligenza Apple” in corpo altrui. Troppo ampio il gap da recuperare in termini di sviluppo della meccanica elettrica, infatti: molto più semplice potrebbe invece essere la riduzione del gap rispetto a Tesla in termini di intelligenza artificiale, controllo di sensori, gestione della guida e interazione con l’ambiente circostante.

Nel giorno in cui Elon Musk ringrazia via Twitter tutti coloro i quali lavorano ogni giorno per rendere Tesla quel che sta diventando, potrebbe sorgere l’idea di un primo vero contendente alle ambizioni Tesla per il futuro?