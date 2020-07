Ecobonus: arrivano gli incentivi per moto e scooter electric

Il Decreto Rilancio è divenuto Legge pochi giorni fa; grazie ad esso finalmente si potrà acquistare con forti sconti grazie all’ecobonus, sia le auto elettriche che ibride Plug-In, Mild Hybrid, ed infine, endotermiche Euro 6. Adesso arrivano nuove misure che consentono bonus anche per chi vuole comprare una moto o uno scooter elettrico o ibrido.

Incentivi per tutti, anche per i veicoli a due ruote

Dal sito del Mise ufficiale si può leggere chiaramente che è stato introdotto un forte sconto (parliamo del 30% senza rottamazione e 40% con veicolo da rottamare) per acquistare veicoli elettrici o ibridi a due, tre o quattro ruote appartenenti alle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e.

Nello specifico si nota:

30% di sconto sul prezzo massimo fino ad un totale di 3.000 euro senza rottamazione;

sul prezzo massimo fino ad un totale di 3.000 euro senza rottamazione; 40% in meno sul costo finale di un veicolo con tetto massimo fissato a 4.000 euro con rottamazione.

Per prenotare il proprio incentivo vi basterà andare sul portale ufficiale del Mise (ecobonus.mise.gov.it) e seguire le istruzioni precise per usufruire del contributo d’acquisto con rottamazione; per godere dell’incentivo senza rottamazione invece, toccherà attendere ancora qualche giorno prima di vederlo disponibile sul sito.

Il Governo ha riferito inoltre che renderà ufficiale ed operative tutte le altre novità introdotte con i nuovi emendamenti del Decreto Rilancio approvato e confermato come Legge.

Ricordiamo infatti che oltre a veicoli come scooter o moto elettriche (o ibride) si può usufruire dello sconto per automobili ma anche per mezzi ecosostenibili come monopattini elettrici, eBike (anche biciclette classiche), hoverboard e similari.

A tal proposito notiamo che stanno venendo istituiti e speciali corsie preferenziali destinate al transito dei mezzi ecosostenibili su tutte le carreggiate delle principali città e comuni italiani. Per accedere al “bonus monopattino”, come viene comunemente definito, occorre essere maggiorenni e seguire le istruzioni presenti sul portale del Mise.

Segnaliamo che, a tal proposito, ci sono diverse applicazioni sul Play Store e sull’App Store che “servono” apparentemente per usufruire degli incentivi statali. Non cascateci; sono truffe in piena regola. L’unico modo per godere del bonus è quello di rivolgersi alla piattaforma ufficiale statale del Governo.

Sul versante delle automobili invece, gli incentivi nazionali per le auto full electric possono arrivare a ben 10.000 € i quali, in molti casi, si vengono a sommare con quelli proposti dai comuni locali (Milano docet, per esempio).

Per le auto endotermiche diesel o benzina Euro 6 lo sconto è di 3500 € con auto da rottamare vecchia di dieci anni al seguito; se non si possiede un mezzo da demolire invece, il bonus finale è dimezzato (1750 €).