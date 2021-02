Google Maps segnala il prezzo dei carburanti al distributore

Il prezzo dei carburanti sta aumentando in scia all’aumento del prezzo del petrolio, ma ciò non significa che non si possa significativamente risparmiare sul pieno grazie alla semplice attenzione nella scelta del distributore. Tutto ciò era prima possibile attraverso l’uso di app dedicate, ma ora il tutto diventa di pubblico dominio grazie al nuovo “layer” informativo disponibile su Google Maps .

Il prezzo del carburante su Google Maps

Per accedere alla nuova funzione non si deve far altro che aprire Google Maps e quindi selezionare il filtro “Benzinai“: automaticamente in mappa saranno indicate le pompe di benzina nelle vicinanze e sarà possibile vedere in anteprima il prezzo applicato dalle stesse tanto su benzina, quanto su diesel, quanto ancora sul gas.

Le informazioni sono disponibili tanto sulla mappa in modo riassuntivo (cosa che consente almeno di capire quai distributori rendano pubblico il prezzo aggiornato), quanto sulle singole schede descrittive come da interfaccia successiva:

Il servizio è in realtà ancora estremamente lacunoso: mancano molte pompe di benzina all’appello (le più rappresentate sono quelle autostradali) e ciò non consente ancora un raffronto ben fatto durante i propri tragitti. Con il progressivo aumento dei dati, tuttavia, le mappe saranno sempre più complete ed utili.