Hai dimenticato la mascherina? No problem, sono in auto

Quante volte sei salito in auto e ti sei accorto di aver dimenticato in casa la mascherina? Quante volte ti sei trovato ad aver già infilato la chiave, ma sei costretto a uscire, chiudere, fare le scale, tornare in casa, prendere la mascherina e ripetere l’operazione perdendo tempo prezioso? La soluzione è semplice e costa molto poco: appena 3,99 euro .

Mai più senza mascherine, anche in auto

La soluzione, infatti, è quella di tenere in macchina una scorta di mascherine sempre a disposizione. Tuttavia sarebbe un errore conservare le mascherine al di fuori di ogni protezione, soprattutto ora che le varianti del virus si stanno dimostrando maggiormente aggressive e non è certo più il momento di correre rischi inutili per sé e per gli altri. Per mettersi al riparo da ogni rischio (e tenere adeguatamente ordinata la propria fornitura dentro la vettura) è sufficiente una custodia ultrasottile ad hoc, nella quale riporre una serie di mascherine di riserva e conservarle gelosamente custodite nel primo vano disponibile.

Mai più perdite di tempo, mai più corse per le scale alla rincorsa della mascherina. Il contenitore Snips può essere anche sanificato con una semplice operazione nel microonde ed è in grado di contenere fino a 7 mascherine chirurgiche sovrapposte.

Per provvedere alle riserve di casa, invece, è a disposizione una confezione da 50 mascherine con lo sconto del 28%: solo 17,90 euro , solo per la giornata di oggi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.