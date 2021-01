Alla luce della variegata composizione degli incentivi 2021, legati all’ecobonus per il rinnovo del parco auto italiano, è importante far chiarezza su quello che è il fronte che più incuriosisce: le opportunità in essere in tema di auto elettriche. Gli incentivi previsti e consolidati in Legge di Bilancio, infatti, sono particolarmente accentuati proprio su questo fronte, aprendo così a particolari opportunità per quanti abbiano deciso di convertire la propria guida ad un motore full-electric .

Incentivi 2021: le auto elettriche

Gli incentivi previsti prevedono una fascia di emissioni tra 0 e 20 g/km di CO2 che contemplano sostanzialmente soltanto le auto con zero emissioni (e dunque soltanto quelle elettriche ). In questo caso il massimale in termini di incentivo che è possibile raggiungere arriva a:

10 mila euro in caso di rottamazione (8000 di contributo statale e 2000 di sconto dealer)

(8000 di contributo statale e 2000 di sconto dealer) 6 mila euro senza rottamazione (5000 di contributo statale e 1000 di sconto dealer)

I contributi sono validi per tutte le auto immatricolate a partire dal 1 gennaio 2021, dunque sono anche retroattivi rispetto alle prenotazioni dell’incentivo iniziate il 18 gennaio .

Una cosa va tuttavia sottolineata: gli incentivi sono applicati soltanto su auto nuove, dunque non è da considerarsi l’opzione delle “km zero”. Quest’ultimo fronte potrebbe comunque essere particolarmente sotto pressione per molti mesi alla luce dei ritardi con cui molti modelli potrebbero essere prodotti, portando ad una restrizione di questa opportunità per spostare sul fronte degli incentivi il massimo vantaggio complessivo in sede d’acquisto.

Rispetto alle altre fasce, che avranno una finestra temporale dimezzata, l’incentivo per le auto elettriche andrà avanti fino a fine anno. Secondo alcune ipotesi le coperture non saranno sufficienti ed in tal caso il problema potrebbe farsi urgente nella seconda metà dell’anno, ma queste ipotesi sono state fin qui smentite ed al momento sono da considerarsi come mera speculazione. Le cifre in ballo sono comunque chiare: per la mobilità elettrica le risorse complessive raggiungono quota 390 milioni , sommando i 120 milioni di rifinanziamento ai 270 già precedentemente disponibili.

L’ecobonus 2021 per la mobilità sostenibile va prenotato: su questo sito sono disponibili tutti i dettagli per l’iscrizione.