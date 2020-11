Strumento di diagnostica OBD2 avanzato in offerta su Amazon

Otto parametri di controllo e un’interfaccia rapida per una gestione ottimale delle problematiche dell’auto. Stiamo parlando dell’Ancel VD7000, un strumento di diagnostica OBD2 in grado di collegarsi a tutti i veicoli e funzionare con auto a 12 V (non elettriche) e autocarri leggeri prodotti dal 2002 in conformità con OBD II e con protocolli OBD II a 16 pin (J1850 VPM, J1850PWM, ISO9141, KWP 2000 e CAN). Lo strumento funziona anche con il software VAG-COM, software di riferimento per la diagnosi della auto.

Grazie ad un’interessante offerta Amazon potreste portarvelo a casa al costo di soli 89,99 euro con uno sconto del 25% rispetto al prezzo di listino.

Lettore di codice OBD2 Ancel VD7000: caratteristiche principali

Questo dispositivo di lettura di codici OBD2 di veicoli e piccoli autocarri viene fornito con CPU STM avanzata, schermo da 2,8 pollici con UI a 2 colori, 10 lingue di visualizzazione e funzione di feedback speciale. Potete diagnosticare il vostro veicolo in pochi secondi grazie alla sua funzione di identificazione automatica del modello del veicolo. L’azienda fornisce anche aggiornamenti a vita per assicurarsi che il dispositivo abbia sempre l’ultimo database dei codici di errore.

L’Ancel VD7000 può diagnosticare fino ad otto diversi problemi quali: EPB, quantità di olio motore, livello di carica della batteria, codifica dell’iniettore, rigenerazione DFP, TPA adattamento della posizione dell’acceleratore, ripristino TPMS e calibrazione del sensore dell’angolo di sterzata. Per fare degli esempi, l’EPB (freno di stazionamento elettrico) è una tecnologia che realizza il freno di stazionamento mediante controllo elettronico e questo dispositivo può diagnosticare eventuali problemi che compaiono soprattutto dopo la sostituzione delle pastiglie dei freni ed eliminare la spia di errore dal cruscotto. Per la batteria invece può codificare una nuova batteria così da evitare un problema di carica.

Insomma, si tratta di un dispositivo dalle mille potenzialità che vi garantisce una certa sicurezza prima di intraprendere qualsiasi viaggio. Non lasciatevi scappare questa intrigante offerta Amazon .