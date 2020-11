OBD2 con Bluetooth a soli 13€ su Amazon

Avete mai voluto monitorare costantemente lo stato della vostra automobile prevenendo eventuali guasti o problemi? Tutto ciò è possibile grazie ad un dispositivo neanche troppo invasivo che si collega facilmente all’auto e vi tiene aggiornati sul vostro smartphone tramite connessione Bluetooth.

OBD2 di Kimood vi permette di tenere sotto controllo lo stato della vostra auto

Stiamo parlando dell’OBD2 di Kimood, uno scanner per auto dotato di Bluetooth 4.0 con un supporto per tutti i tipi di sistemi operativi per telefoni cellulari (Android, iOS, Windows, Symbian). Grazie alla sua bassa latenza, calcola e invia eventuali guasti in soli 3 millisecondi e funziona con tutte le vetture dal 1996 al 2019 dotate di interfaccia OBD2 e tensioni dai 9 V ai 16 V (potete osservare la compatibilità con la vostra auto in questo sito ).

Questo dispositivo legge e corregge i codici di errore della spia del motore (compresi codici generici e specifici del produttore), ripristina Check Engine Light e invia dati al vostro dispositivo iOS o Android qualora il problema necessiti di controlli più approfonditi. Ha più di 3000 definizioni di codice generiche nel database, però è giusto avvisare che non è in grado di rilevare i codici di errore degli airbag, degli ABS e del DPF, bensì rileva solo il codice di errore dei motori.

Questo OBD2 è stato progettato con un interruttore per controllare l’avvio o l’arresto, il che rende la sua durata più lunga perché funziona solo quando ne avete bisogno. Le dimensioni più piccole di una carta di credito lo rendono facile da trasportare e da usare.

Non perdetevi, quindi, l’offerta a tempo Amazon per portarvi a casa questo dispositivo a soli 13,58 euro con uno sconto del 20% rispetto al prezzo di listino.