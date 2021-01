Spotify Car Thing porterà musica e podcast in auto?

Anche Spotify potrebbe tentare di salire a bordo delle nostre auto così come già Amazon ha sperimentato con il proprio Echo Auto nei pesi passati. L’idea non è in realtà nuova, ma improvvisamente ha fatto capolino un nuovo dispositivo la cui natura resta al momento misteriosa, ma le cui linee sembrano far intendere ciò che Spotify potrebbe cercare dalla propria avventura hardware.

Spotify Car Thing

Quello che inizialmente era noto come “Spotify Car Thing” è oggi al vaglio della FCC americana, passaggio necessario per la validazione dei device prima dell’eventuale immissione sul mercato. La nuova versione è però molto differente dalla precedente, dando maggio importanza al display (la cui diagonale sembra vicina ai 4 pollici) e prevedendo una alimentazione da 12V perfettamente compatibile con le disponibilità di qualsiasi automobile.

Un originale controller circolare sembra posizionarsi sulla parte frontale, consentendo molto probabilmente il controllo del volume e dell’avanzamento senza che l’utente debba spostare gli occhi dalla strada. Il controllo vocale dovrebbe essere garantito (in assenza di questo il concept andrebbe a svuotarsi di significato), ma anche su questo fronte al momento non è possibile trovare conferme.

L’aspetto più importante di questa eventuale uscita sta nel fatto che anche Spotify sembra iniziare a considerare l’auto come un luogo in cui offrire contenuti e catturare i favori dell’utenza, passando tanto per le playlist preferite, quanto per un’offerta podcast in continua crescita.

The Verge, dopo aver pubblicato le immagini trapelate dagli uffici FCC, ha pubblicato uno statement di Spotify in cui non si offre alcuna conferma, ma dove si apre la scena ad ogni possibile evoluzione.

Presto, insomma, potremmo avere in auto Spotify senza dover necessariamente passare né per un’app di bordo, né per un Echo Auto, né per un connettore tra auto e smartphone: basterà un piccolo dispositivo, tanto originale nella forma quanto ignoto (ad oggi) in obiettivi e funzionalità.