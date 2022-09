Acquistare un'auto nuova o usata: quale è la scelta migliore nel 2022?

Se hai risposto in un baleno alla domanda che fa da tema a questo articolo, sappi che come te lo hanno fatto in molti. Anche perché ti saranno venuti in mente una marea di motivi che ti hanno permesso di rispondere, seppur nella tua testa, in modo rapido. Eppure scopriremo insieme, anche grazie ad uno studio di CarVertical , che scegliere se acquistare un’auto nuova o usata nel 2022, non è così tanto scontato come sembrerebbe.

Una volta ciò che faceva pendere la bilancia da una parte o dall’altra erano fondamentalmente i soldi . Se potevi permetterti un’auto nuova non ci pensavi due volte. Non ti passava neanche per la testa l’idea di prenderne una usata. Con il passare del tempo però, le auto nuove sono diventate molto care, i tempi d’attesa lunghissimi e certi modelli sono proprio spariti dai listini.

Cosa fare allora? In questi casi qualcuno potrebbe pensare che non ci sia alternativa se non quella di accontentarsi di un’auto usata. Tuttavia comprare un usato, benché faccia bene al portafoglio e non ci sia bisogno di aspettare alcunché, non presenta solo pro, ma anche contro. Prova a pensare a quante auto hanno il contachilometri manomesso , quante hanno subito incidenti gravi che mai l’acquirente verrà a sapere, o alla scarsa manutenzione fatta nel corso del tempo, che limiterebbe di molto la vita stessa della vettura. Che fare quindi?

Acquistare un’auto nuova o usata: valuta attentamente tutti i fattori

Per cercare di fare la scelta più saggia, mettiamo sul piatto tutto ciò che sappiamo di un’auto nuova, pro e contro , e poi facciamo lo stesso per un’auto usata. La somma di questi fattori ci offrirà la risposta che più si avvicina alla verità.

Auto nuove. Sicuramente offrono più affidabilità e sicurezza, in quanto sono garantite dalla casa di produzione. Hanno l’assicurazione sui guasti, per cui all’interno degli anni di garanzia, la concessionaria si premurerà di sostituire i pezzi danneggiati senza che il cliente sborsi un euro. Infine, la revisione del veicolo, che è garantita per 4 anni. Per contro le auto nuove sono più costose, hanno una svalutazione incredibilmente veloce e, per le auto di fascia alta, un maggior costo di assicurazione .

Auto usate. Le auto usate d’altro canto hanno un prezzo notevolmente inferiore, proprio dovuto alla rapida svalutazione di cui parlavamo poc’anzi. Si possono vedere molte recensioni, e da molti utenti, che non hanno nessun guadagno a parlare male o bene dell’auto in questione, per cui ci possiamo fidare. E poi, in linea di massima sono più economiche da assicurare. I contro sono certamente il maggiore consumo, la selezione limitata e le parti da sostituire , che a volte sono introvabili e altre volte sono costose.

Insomma, nel 2022 la scelta di acquistare un’auto nuova, o un’auto usata, non è per niente da prendere alla leggera. Valuta attentamente tutti i fattori, sia buoni che cattivi. Soppesa le due cose mettendole in relazione con i dati che abbiamo riportato, e che ti abbiamo fornito, e solo allora, fai la scelta giusta per te.