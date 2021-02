TIGER X-1, la futura mobilità immaginata da Hyundai

Hyundai non sta soltanto cercando di sviluppare una nuova tipologia di vetture pensate per l’evoluzione dell’auto elettrica e per il lancio della guida autonoma (fino all’ambizione di un’Apple Car), ma sta altresì spingendo oltre la fantasia per mettere alla prova la capacità di identificare nuove soluzioni ingegneristiche a vasto raggio. TIGER X-1 , presentato nella notte dal gruppo coreano, nasce infatti da ispirazioni del tutto nuove, calibrate su una nuova necessità: non la sicurezza, non la velocità, non il comfort, ma la capacità di non fermarsi mai, di fronte a nessun ostacolo. Resilienza, insomma, e capacità estrema di adattarsi a qualsiasi condizione il contesto possa presentare.

TIGER X-1

Tiger è un acronimo che sta per Transforming Intelligent Ground Excursion Robot . Quattro “gambe” indipendenti, quattro ruote, un pianale leggero e resistente superiore: sviluppato in partnership tra il New Horizon Studio di Hyundai, Autodesk e Sundberg-Ferar, non a caso il veicolo è ritratto a più riprese su suoli marziani ove di regolare non v’è nulla: tutto è sconnesso, tutto è pericolo, tutto è ostacolo.

Non è questo il primo veicolo del genere progettato dal gruppo, ma l’evoluzione rispetto alla prima edizione è stata forte. Molti i sensori di bordo, molti i miglioramenti strutturali, design simmetrico, molti i problemi risolti. Rispetto al precedente “Elevate”, il nuovo TIGER è oggi in grado di superare qualsiasi terreno off-road sia attraverso la locomozione normale su ruota, sia utilizzando le ruote stesse come artigli per “camminare” oltre gli ostacoli.

Perché progettare un veicolo simile? Una sfida ingegneristica, questo è certo, ma anche il tentativo di pensare qualcosa che stia a metà tra un’auto ed un esperimento di robotica, cercando nuove funzioni e nuovi mercati. Hyundai sta pensando di andare alla conquista di Marte o della Luna? Questa sembra poter essere più di una ipotesi, perché è esattamente di un veicolo come TIGER che c’è bisogno per i futuri sogni di gloria dell’uomo sul pianeta rosso. Questo sforzo può però arrivare ben oltre: si pensi ad esempio a cosa potrebbe significare in operazioni di salvataggio , pronto soccorso, disastri naturali: un piccolo veicolo in grado di diventare una vera e propria ancora di salvezza.

Progetta anche tu un veicolo simile

All’interno del Science Museum di Londra c’è un grosso videogioco che occupa uno spazio dominante e nel quale qualunque visitatore può cimentarsi al termine della visita nel museo. Questo gioco chiede di progettare rapidamente un piccolo veicolo scegliendo forma, posizione del motore e ruote (numero, posizione e diametro). Il veicolo viene quindi calato su un terreno impervio e la gara inizia, nel tentativo di cercare il veicolo migliore per affrontare qualsiasi ostacolo. Difficilmente gli ingegneri Hyundai si sono ispirati a questo gioco, ma più verosimilmente l’ispirazione di Tiger e del videogame è la stessa: l’appello della NASA per trovare le migliori soluzioni per portare su Marte nuovi veicoli in grado di esplorarne il terreno rapidamente e senza temere ostacoli.

Pensi che sia semplice? Allora inizia con lo sperimentare la tua creatività con il videogioco, liberamente disponibile su Google Play. Il suo nome è Rugged Rover .