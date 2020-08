Android Auto: l'update introduce una nuova interfaccia utente

La piattaforma Android Auto di Google, dopo la sua completa riprogettazione lo scorso anno, negli ultimi mesi ha visto una serie di importanti aggiornamenti . In queste ore, Android Auto sta ricevendo un ulteriore aggiornamento che rivede il menu delle impostazioni presenti sullo smartphone.

Gli aggiornamenti ad Android Auto e Google Play Services implementano una nuova interfaccia ed evidenziano le funzioni avanzate del menu impostazioni presenti sulllo smartphone. Il nuovo menu ora presenta una grafica in alto per mostrare la nuova interfaccia utente di Android Auto, quindi i vari tasti e funzioni sono elencati sotto nelle sezioni. In alto, vedrai la tua auto connessa e il modo in cui è collegata, sia in modalità wireless che tramite USB.

La pagina principale delle impostazioni di Android Auto offre ora un pulsante in evidenza “Collega un’auto” che consente agli utenti di avere un’esperienza più semplice quando si tratta di connettere le loro auto e configurarle con i loro dispositivi. Nella versione precedente, questa opzione era insieme al resto delle impostazioni, il che portava a confondere molte persone, soprattutto quando si tenta di collegare la propria auto velocemente.

Sotto, c’è una sezione per personalizzare il programma di avvio, un’altra per il rilevamento di “Hey Google”, la ripresa dei contenuti multimediali, le opzioni dell’Assistente Google, il meteo, le notifiche e alcune opzioni di sistema e dettagli legali/sicurezza. Non ci sono nuove aggiunte alle Impostazioni, ma la visuale complessiva rende molto più facile trovare quello che si sta cercando.

Se stai utilizzando Google Play Services 20.30.19 e Android Auto 5.5.602944, dovresti vedere questa nuova interfaccia utente.