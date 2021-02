Helbiz porta al NASDAQ la mobilità di ultimo miglio

Helbiz si prepara all’esordio al Nasdaq. Il gruppo, attivo nel modello di smart mobility basato su veicoli elettrici a due ruote (monopattini, biciclette, scooter) per gli spostamenti in città, con questo passo intende non soltanto consolidare quanto di buono realizzato nei mesi passati – la pandemia è stata una sfida che ha fatto non poca selezione nel settore -, ma anche rilanciare con nuovi investimenti per portare il marchio ad una copertura più ampia sul territorio.

Il modello Helbiz altro non è se non l’incarnazione di una visione che mette l’auto al centro di una mobilità periferica, i mezzi pubblici nelle tratte verso il concentrico e la mobilità su due ruote nel cuore degli spostamenti sulla rete urbana. L’obiettivo è quello di ridurre le emissioni ed il traffico, creando flussi più snelli. Già oggi questa visione trova parziale e sperimentale applicazione in alcune città europee, ma per gli attori di mercato è proprio questo il momento per proporre un’idea di business che possa rendere sostenibile questo tipo di realtà.

Helbiz sbarca al Nasdaq

Così il CEO Salvatore Palella :

Siamo molto felici di questa operazione che ci permetterà di sviluppare la nostra piattaforma di micro-mobilità e rafforzare la nostra leadership su scala globale. Riteniamo che l’accesso al capitale generato da questa operazione ci permetterà di passare allo step successivo nel percorso di crescita della nostra società, abbiamo sempre puntato sullo sviluppo tecnologico della nostra piattaforma e abbiamo già un piano per ampliare i servizi che si integrano perfettamente con il futuro della mobilità nei centri urbani. Con questa operazione ci impegniamo a realizzare il nostro obiettivo di rivoluzionare i trasporti, facendo della micro-mobilità la soluzione ideale per l’ultimo miglio.

L’operazione prenderà il via a seguito della fusione con GreenVision, così accolta dal CEO David Fu :

Il settore della micro-mobilità ha avuto una forte accelerazione, e si stima che il mercato complessivo del Nord America e dell’Europa raggiungerà entro il 2030 quota $450 miliardi. In quanto società leader, Helbiz si distingue come l’unica azienda in grado di offrire scooter, bici e monopattini elettrici tutti su una piattaforma estremamente intuitiva per l’utente e che fornisce una soluzione perfetta e senza interruzioni per l’ultimo miglio. Helbiz è dotata di un business model capital light collaudato che unisce hardware, software e servizi con relazioni forti con i clienti. Ecco perchè riteniamo che Helbiz continuerà ad ampliare la sua quota di mercato mentre il settore cresce. GreenVision e i nostri investitori sono molto felici di diventare partner di una squadra piena di talento come quella di Helbiz e di promuovere le loro idee.

Il gruppo vanta oggi una valorizzazione pari a poco più di 400 milioni di dollari e con i proventi della quotazione conta di “ripagare il debito, finanziare le operazioni, sostenere la crescita e per il raggiungimento degli altri obiettivi aziendali”. La quotazione dovrebbe avvenire nel secondo trimestre del 2021.