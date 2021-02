Dispositivi antiabbandono, super prezzo MediaWorld: 19,99€

Occasionissima su Mediaworld per tutti coloro i quali debbono ancora mettersi in regola con l’obbligo di leggere relativo all’adozione del dispositivo anti-abbandono per i minori di 4 anni: tutti i modelli, nessuno escluso, sono disponibili al prezzo di 19,99 euro .

Va ricordato come, a partire dal 7 novembre 2020, l’obbligo di legge sia ufficiale come da Codice della Strada, dunque in caso di trasgressione sono previste gravi sanzioni fino ad un massimo di 333 euro e decurtazione di 5 punti dalla patente. Per mettersi a posto, però, è sufficiente una spesa davvero minima, con la quale si mettono al sicuro bambini, denari e patente.

Seggiolini anti-abbandono: maxi sconto su MediaWorld

A ognuno la propria scelta, insomma. Questo l’elenco completo dei dispositivi anti-abbandono per seggiolino che offre MediaWorld:

Il funzionamento è per tutti pressoché similare: quando il genitore si allontana dall’auto ed il segnale Bluetooth viene perso, il dispositivo antiabbandono lancia un allarme sullo smartphone per avvisare il genitore stesso che sta lasciando l’auto con a bordo il proprio figlio. Con questo meccanismo si spera di poter annullare il ricorrere di tristi fatti di cronaca avvenuti negli anni passati, salvando la vita dei bambini e la serenità delle famiglie a cui si evita il pericolo di questo tipo di tragedie.

