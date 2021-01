Tesla annuncia le nuove Model S 2021: prezzi e novità

Tesla ha annunciato la nuova gamma di Model S che vedrà la luce nell’autunno del 2021. Sebbene le linee esterne siano state soltanto appena rivisitate, le novità sono molte, in particolare in termini di performance e di allestimento degli interni. La produzione sta iniziando in questi giorni, ma le prime vetture dovrebbero essere in uscita dalle Gigafactory a partire dal mese di settembre. Le prime consegne, dunque, sono previste entro la fine dell’anno.

Tesla Model S 2021

Le immagini, anzitutto:

La prima grande novità è nella cloche in sostituzione del volante tradizionale . Lo strumento è stato fortemente semplificato, diventando estremamente scarno ed essenziale, ma con un appeal imprescindibile a bordo dell’abitacolo.

Cloche

Va immediatamente chiarito il fatto che secondo molti osservatori questo tipo di volante potrebbe incontrare non pochi problemi a livello di omologazione, tanto che potrebbe esserne proposta una seconda versione per quei mercati ove questa forma non sia accettata. Tuttavia la sola proposta è già di per sé travolgente poiché dona un tocco completamente nuovo agli interni e rende il “vecchio” volante un indizio vetusto che nell’immaginario collettivo inizierà a generare repulsione.

Plaid Model S ships next month pic.twitter.com/HFUPTnQiPB — Elon Musk (@elonmusk) January 28, 2021

Il gusto del classico inizierà a contrapporsi al nuovo a livello percettivo, donando al nuovo stile Tesla un tocco di avanguardia innegabile. Un’avanguardia che tutto il mondo ha imparato ad apprezzare in film e telefilm, nonché nei robot delle anime giapponesi: la fantasia cerca il suo spazio nell’immaginario, fino a diventare design.

Pochi i controlli inclusi, ma anche questi potrebbero sparire: è questo l’auspicio di fondo da parte di un gruppo che sta cercando di togliere in ogni modo il volante, i controlli e la guida dalle mani del conducente.

Prezzi e performance

Tre le eversioni disponibili:

Long range (bimotore) da 89.990 euro

(bimotore) da 89.990 euro Plaid (trimotore) da 119.990 euro

(trimotore) da 119.990 euro Plaid+ (trimotore) da 140.990 euro

A farsi notare è chiaramente quest’ultima versione, che promette una accelerazione 0-100 in meno di 2,1 secondi, una velocità massima pari a 320 Km/h ed una autonomia stimata pari a 840 Km. Tre elementi che rappresentano una dimostrazione muscolare senza pari, pur a fronte di un investimento inevitabilmente importante.

Nella versione Plaid la differenza è in termini di cavalli (da 1100 a 1020) e di autonomia, che scende a 628 Km. La versione Long Range riduce la velocità massima a 250Km/h ed i 100 Km/h sono raggiunti in 3,2 secondi.

Guida autonoma

Il pilota automatico, spiega Tesla, “Consente alla vettura di sterzare, accelerare e frenare automaticamente in base alla presenza di altri veicoli e di pedoni nella corsia di marcia“. Al tempo stesso la guida autonoma al massimo potenziale promette:

Funzione Navigazione con Autopilot: guida automatica nella gestione dello svincolo autostradale, inclusi incroci e sorpassi di auto più lente.

Cambio di corsia automatico: cambi di corsia automatici durante la guida in autostrada

Autopark: parcheggio parallelo e perpendicolare.

Summon: parcheggio e recupero automatico del veicolo.

Riconoscimento e risposta ai semafori e ai segnali di stop.

L’opzione costa ad oggi 7500 euro aggiuntivi e fin da oggi si delinea la possibilità di introdurre due funzioni ulteriori: la guida automatica su strade cittadine ed il “summon avanzato” (l’auto viene a prenderti uscendo autonomamente dal parcheggio).

Interni

Gli interni sono stati profondamente rivisti e sono disponibili in tre colori: nero, bianco e crema. Sotto il monitor centrale sono disponibili due spazi di ricarica e connessione per smartphone, la plancia è stata completamente ridisegnata ed uno schermo secondario è stato messo a disposizione dei sedili posteriori.