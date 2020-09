Bonus Mobilità: ecco come fare per ottenere il rimborso

All’inizio del mese, il Governo ha presentato il nuovo decreto che spiega come fare per ottenere il fantomatico rimborso e voucher relativo al Bonus Mobilità legato all’acquisto di monopattini elettrici, biciclette, eBike, hoverboard e molto altro ancora.

Bonus Mobilità: le procedure corrette

Finalmente sembra che ci siamo: abbiamo una data. Dal prossimo 4 novembre potremo chiedere il fantomatico rimborso pari al 60% del valore finale a fronte di una spesa già sostenuta per l’acquisto di un mezzo elettrico. Alla fine, dopo tanta attesa, lo scorso 4 settembre è uscito il decreto che spiega come fare per usufruire del bonus sulla Gazzetta Ufficiale.

Ricordiamo che si può utilizzare il bonus anche per i servizi di sharing di monopattini o di biciclette. Dopo i famosi sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto, si potrà finalmente richiedere il rimborso. La data ufficiale è il 4 novembre e potranno goderne tutti i maggiorenni he vigono nei capoluoghi di regione o nelle province in una delle tante città metropolitane o in un qualsiasi comune avente più di 50.000 cittadini.

Come fare per ottenere il rimborso?

Semplicemente, chi avrà acquistato un mezzo elettrico destinato alla micromobilità dal 4 maggio scorso, potrà richieder un rimborso pari al 60% del prezzo finale pagato ; il limite massimo è di 500 euro.

Tuttavia, per farlo, bisognerà dapprima registrarsi su una piattaforma speciale che il Governo metterà a disposizione di tutti, utilizzando lo Spid. Chi non lo ha, si ricordi di procurarselo per tempo; attenzione, possono volerci fino a 48 ore per l’avvio di questa pratica, pertanto vi consigliamo di non ridurvi all’ultimo secondo per farlo. Sul portale per il rimborso del monopattino inoltre, dovrete anche inserire il vostro IBAN.

Una volta completato il tutto, bisogna caricare sul sito o lo scontrino parlante o la fattura ; menzioniamo che deve essere il codice fiscale del cliente per ottenere il rimborso, il quale verrà accreditato successivamente sul conto corrente del cittadino.

Il Governo ha dichiarato che non ci sarà un “click day” simile a quello visto con il portale dell’INPS nei mesi precedenti.

Inoltre, le domande per il rimborso andranno fatte entro il 3 gennaio 2021; chi non ha ancora fatto l’acquisto invece, potrà ricevere un voucher utilizzabile entro 30 giorni dal momento in cui viene emesso e che va scaricato assieme all’App ufficiale (ancora in arrivo, attendete) per usufruirne sul momento.