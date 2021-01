Elon Musk: 100 milioni per chi scopre come catturare la CO2

Parte tutto da un semplice tweet (come nello stile di Elon Musk ), ma dietro queste poche parole non solo c’è una grande storia, ma c’è anche buona parte del futuro della mobilità elettrica.

Ma partiamo dal tweet:

Am donating $100M towards a prize for best carbon capture technology — Elon Musk (@elonmusk) January 21, 2021

Elon Musk ha lanciato la propria promessa: donerà 100 milioni di dollari all’interno di un contest per la ricerca delle migliori idee per la cattura del carbonio .

Tesla vuole la cattura del carbonio

Perché un produttore di auto elettriche dovrebbe cercare uno strumento per la cattura della CO 2 ? Porsi questa domanda significa non avere bene chiaro in mente quale sia il ciclo produttivo che circonda la mobilità elettrica, la quale elimina del tutto l’emissione dell’anidride carbonica per le strade, ma al tempo stesso ne moltiplica la produzione presso quegli stabilimenti ove l’elettricità è prodotta. Al netto dell’ipotesi nucleare (sulla quale il dibattito non troverà mai pace), la produzione elettrica dipende infatti ancora in buona misura da combustibili fossili in virtù del fatto che l’aumento delle fonti rinnovabili non tiene il passo con l’aumento di domanda di elettricità nel mondo.

Chi sostiene che un’auto elettrica produce in verità più emissioni di una tradizionale, insomma, ha in parte le sue ragioni. Elon Musk ha bisogno di affossare questo peccato originale perché questo significherebbe annullare un limite congenito al sistema della mobilità elettrica e spianarne la strada verso la conquista delle strade.

Catturare l’anidride carbonica significa escogitare un modo per catturare i residui della combustione presso i grandi centri di produzione, evitando che possano essere immessi nell’atmosfera. Ridurre la CO 2 è infatti fondamentale per fermare il surriscaldamento del pianeta, elemento di grave pericolo per le generazioni a venire. Da tempo si cercano modi per filtrare, catturare, trasportare e stoccare la CO 2 , perché questo significherebbe salvare l’atmosfera ed immaginare utilizzi alternativi per il gas di scarto. I progetti si dividono tra CCS (Carbon Capture and Storage) e CCU (Carbon Capture and Utilization) ed anche Eni (per molti versi accomunata da medesimo interesse) è impegnata sul tema:

Per la fase di Capture stiamo sviluppando sistemi che utilizzano liquidi ionici, più efficienti di quelli convenzionali basati sulle ammine. Per lo Storage, stiamo impiegando un approccio integrato per gli studi di cattura, trasporto, interazioni tra fluido e roccia e monitoring dello stoccaggio geologico della CO 2 . Più complesso il ventaglio di tecnologie che stiamo sviluppando per la Utilization: qui i principali progetti riguardano la biofissazione su microalghe e la conversione a metanolo. Altre linee di ricerca sono dedicate a metodi per utilizzare la CO 2 nella produzione di polimeri (come policarbonati) e per fissarla chimicamente in residui dell’industria mineraria, ottenendo materiali per l’edilizia. Un progetto di più ampio respiro, inoltre, punta a catturare la CO 2 direttamente a bordo dei veicoli.