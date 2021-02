Tesla ha comprato Bitcoin per 1,5 miliardi di dollari

Tesla, gruppo che ha sempre più le sembianze del proprio stesso CEO, ha investito 1,5 miliardi di dollari in Bitcoin . La notizia è ufficializzata dalla documentazione depositata presso la Securities and Exchange Commission (la commissione di controllo per aziende quotate in Borsa).

Tesla possiede 1,5 miliardi di dollari in Bitcoin

Sul documento depositato da Tesla (pdf ) si legge:

[…] potremmo investire una parte di questa liquidità in alcune riserve alternative inclusi gli asset digitali, oro o altri asset in futuro. Inoltre, abbiamo investito complessivamente 1,5 miliardi di dollari in bitcoin e potremmo acquistarne altri nel lungo periodo. Inoltre ci aspettiamo di iniziare ad accettare bitcoin come forma di pagamento per i nostri prodotti nel prossimo futuro, in base alle norme vigenti e inizialmente su basi limitate.

Nel documento Tesla considera “altamente liquido” il Bitcoin , esplicando così la propria convinzione per cui sia facilmente convertibile in caso di necessità e pertanto, benché non ancora sempre riconosciuto alla stregua di moneta circolante, da considerarsi del tutto compatibile con gli investimenti solvibili di Tesla. Nei giorni scorsi bastò un hashtag usato da Musk per far impennare il valore della moneta, a tutto vantaggio suo e degli azionisti del gruppo automotive:

Il gruppo conferma i rumor che prevedono la possibilità di acquistare le auto in Bitcoin nel prossimo futuro: Tesla con questa mossa non solo si appresta ad aumentare ulteriormente le proprie riserve, ma regala ai Bitcoin ulteriore visibilità e solvibilità. Elon Musk , insomma, alimenta un ciclo virtuoso nel quale investe da tempo, anche personalmente, e supporta così la crescita del Bitcoin per renderlo quanto più pragmaticamente utile e valutato in futuro.