Kia, tra il futuro e l'Apple Car: tra un mese le nuove auto

Tra un mese circa Kia Motors svelerà le proprie nuove vetture elettriche, la scintilla vera e propria da cui nascerà il futuro del gruppo. Non sarà un annuncio come gli altri perché, come ormai noto, sarà quello il punto più vicino che oggi possiamo ipotizzare rispetto alla futura Apple Car .

Kia, tra un mese inizia il futuro

In occasione di un evento di incontro con gli investitori (sicuramente molto interessati dopo il crollo in borsa delle ore passate), il gruppo ha delineato quella che è la strategia, senza entrare però nei dettagli per lasciare il palcoscenico a questi ultimi soltanto nelle prossime settimane. La linea è tracciata: Kia sarà il punto di partenza per uno sviluppo di una molteplicità di veicoli , sia pensati per l’ambito privato che per la mobilità autonoma sul tessuto urbano. Diverse forme, diversi obiettivi, diversi contesti, diversa natura, ma una comune base di sviluppo: Kia Motors vuol dimostrare ai propri investitori di avere le idee chiare e di essere pronta a raccogliere i risultati per quanto investito negli ultimi anni di ricerca.

Tra questi modelli ci sarà la Apple Car? Molto probabilmente no, o almeno non per ora: la rottura tra le parti è stata ufficializzata da Hyundai, ma le frasi utilizzate sembrano utili più ce altro a mettere i cocci sotto il tappeto prima di riprendere le trattative con maggior segretezza. Kia, come noto, è al centro della trattativa tra le due parti. Tra le linee di questi modelli, dunque, ci sarà certamente la base comune su cui anche Cupertino sta immaginando la propria vettura, ma al tempo stesso ad oggi non c’è più nulla di certo sul proseguimento del progetto comune tra le parti.

La base dei veicoli sarà la nota E-GMP di Hyundai, per la quale il gruppo garantisce un’autonomia da 500 Km ed un prolungamento di ulteriori 100Km con soli 4 minuti di ricarica. A tutto ciò si aggiunge la promessa di una guida autonoma di terzo livello entro il 2023, alzando così l’asticella sulle ambizioni del gruppo e tracciando il profilo di quella che è l’appetibilità della piattaforma Kia per qualsiasi gruppo esterno che voglia metterci una mela sopra.

Ogni riferimento a Cupertino, a questo punto, è da considerarsi tuttavia puramente casuale. Fino a prossima smentita.