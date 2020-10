Pneumatici invernali? eBay li vende e li monta

Scatta l’ora dei pneumatici invernali. Purtroppo tutti ben sappiamo quanto l’inverno 2020-2021 sarà complesso e gli spostamenti saranno probabilmente ridotti, ma la precauzione sarà comunque fondamentale per rendere sicuro il tempo passato sulle strade: l’adozione di un pneumatico invernale di buona fattura, oltre che cosa obbligatoria, è anche una sicurezza per sé e per i propri passeggeri. eBay offre quest’anno una importante opportunità per tutti coloro i quali hanno bisogno di acquistare un nuovo treno gomme per la propria vettura: chiunque acquisti i pneumatici su eBay avrà la possibilità di coordinare immediatamente il montaggio degli stessi presso l’officina selezionata.

Pneumatici invernali: su eBay, con omaggio

Per poter accedere al servizio (disponibile sia tramite l’app di eBay che tramite il sito ufficiale su questa pagina ) è sufficiente acquistare i propri nuovi pneumatici sul marketplace, ove la scelta è sicuramente molto ampia e variegata. Nel menu laterale è possibile scegliere ad esempio il tipo di pneumatico, nonché le miglior marche (Pirelli, Continental, Michelin, Bridgestone, Hankook), larghezza, diametro, indice di carico e altri parametri.

Una volta trovato lo pneumatico ideale non resta che effettuare l’ordine e procedere con le istruzioni fornite. eBay mette a disposizione un lungo elenco di officine da selezionare, ove il pneumatico verrà inviato e dove si potrà quindi procedere al montaggio sulla propria vettura: non servirà dunque riempire il bagaglio o cercare soluzioni di fortuna, perché eBay provvede ad inviare tutto in officina ove sarà sufficiente portare il veicolo nel giorno concordato. Il prezzo del servizio è indicato direttamente sulla pagina di acquisto.

Spiega eBay: “Scegli un centro di montaggio e completa l’acquisto dei pneumatici e il servizio di installazione direttamente tramite il sito eBay.it. Paga un prezzo finale preventivato per il servizio di installazione. Il prodotto (lo pneumatico) e il servizio (il montaggio) saranno listati come due oggetti separati all’interno dello stesso carrello, e ti sarà richiesto di portare a termine l’acquisto con il pagamento di entrambi direttamente su eBay.it. Verrai avvisato con una e-mail di conferma quando gli pneumatici verranno spediti dal venditore al centro di montaggio (senza alcun costo aggiuntivo per te, oltre a quello già previsto dal venditore per la spedizione) e con una seconda e-mail quando arriveranno a destinazione al centro di montaggio“.