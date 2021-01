Tesla, vicino un accordo con Samsung sui chip da 5nm

Tesla sarebbe prossima ad annunciare un importante accordo strategico con Samsung per l’approvvigionamento di chip da 5nm per alimentare le prospettive del gruppo sul tema della guida autonoma. Proprio nelle ore in cui da Waymo si lanciano dubbi sulle reali ambizioni Tesla su questo fronte, quindi, Elon Musk risponde con accordi che vanno in tutt’altra direzione.

Tesla sposa i chip Samsung?

Secondo quanto trapelato dalla Korea, Tesla avrebbe iniziato questo progetto già ai tempi del lancio della precedente piattaforma Hardware 3.0 (2019) a 14nM, con l’obiettivo di triplicare le performance complessive in soli 3 anni di sviluppo. Ora, a inizio 2021, l’orizzonte delle nuove forniture inizia a schiarirsi, aprendo così le porte a nuove potenzialità di elaborazione che donerebbero all’auto maggior “intelligenza” di bordo.

Altro aspetto particolarmente importante è nel fatto che Tesla avrebbe così la possibilità di attingere a fonti proprie di produzione, creando una partnership preziosissima all’interno di un mercato di chip che vede ormai le auto in piena concorrenza con smartphone, tv e altri dispositivi di consumo: questo collo di bottiglia sta rallentando le produzioni in questo inizio 2021, ma Tesla conta di smarcarsi da ogni problema dando vita ad un canale esclusivo che unisce la California e la Corea nel nome di un interesse comune.