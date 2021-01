Vecchie Tesla, ecco l'upgrade del sistema di infotainment

Le vecchie Tesla presto non saranno più vecchie perché, con un upgrade del sistema di infotainment di bordo, potranno godere di tutti i vantaggi ed i servizi di cui già godono le vetture di nuova generazione. Attenzione, si tratta di un aggiornamento facoltativo ed a pagamento: amplia l’offerta antecedente e, come noto, Tesla applica costi specifici per l’accesso a novità software di questo tipo.

I proprietari di Model S e Model X prodotte fino a marzo 2018 possono acquistare un upgrade del sistema Infotainment, grazie al quale potranno accedere ad alcune delle nostre funzioni preferite, come streaming di video e una sezione Tesla Arcade ampliata, oltre a un touchscreen più reattivo e rapido.

Il costo dell’operazione è pari a 2590 euro , installazione inclusa. Tesla tuttavia specifica che se l’upgrade non è disponibile per la propria configurazione, allora l’acquisto non sarà possibile: qualunque utente Tesla può dunque decidere autonomamente sulla base delle informazioni fornite dalla propria app.

Le novità con l’upgrade del sistema di infotainment

Per i possessori di auto Tesla Model S e Model X risalenti a qualche anno or sono, quindi, è il momento della scelta. Secondo quanto spiegato dal gruppo nella propria pagina di assistenza, un primo vantaggio legato all’aggiornamento è relativo al touchscreen, che “sarà più reattivo e fluido, con un caricamento più rapido di immagini e pagine Web “.

Questo il dettaglio delle novità previste:

Performance

“Touchscreen e quadro strumenti più reattivi e fluidi Browser più veloce con riproduzione video e supporto rendering 3D“;

“Visualizza le copertine degli album multimediali tramite Bluetooth. Il tuo veicolo potrà comunque accedere alla radio Internet e allo streaming di musica. Nota: vengono rimosse radio AM, FM e DAB“. Tuttavia con un upgrade ulteriore è possibile mantenere le funzioni radio (al costo di 520 euro) attraverso l’installazione di un apposito sintonizzatore. Il motivo di questa bizzarra operazione è così spiegato da Tesla: “Non tutti i clienti usano la radio FM. Vogliamo quindi offrire un’opzione vantaggiosa a coloro che desiderano aggiornare solo il sistema di infotainment“.

“Include giochi arcade Tesla dalla grafica ricca, come Beach Buggy Racing 2, Cuphead e Stardew Valley. Abilita la compatibilità con il gamepad“;

“Consente lo streaming di video e l’accesso a YouTube e Netflix attraverso il Tesla Theater. Aggiunge Caraoke e TRAX“;

“Visualizzazione di guida avanzata per i proprietari che dispongono di computer per la guida autonoma al massimo potenziale“;

“Per i veicoli dotati di computer per la guida autonoma al massimo potenziale, è possibile attivare la registrazione delle telecamere anteriore, posteriore e laterali per la Modalità sentinella e la telecamera da cruscotto, che include anche il relativo visualizzatore. Le registrazioni possono variare in termini di colore o tonalità a seconda della telecamera“;

“Supporta reti Wi-Fi a 5 GHz. Modem con capacità LTE“.

Alcune funzioni sono disponibili solo tramite Wi-Fi per Standard Connectivity, per il quale è necessario un abbonamento a parte (il tutto può essere gestito direttamente da app Tesla).