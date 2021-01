Chi ha investito 1 dollaro in Tesla un anno fa, ora ne ha 10

Nella giornata di ieri Tesla ha toccato un nuovo record storico in Borsa, arrivando in apertura per la prima volta a superare i 900 dollari ad azione per poi chiudere (comunque in ascesa) a 880 dollari. Nuovo record assoluto da registrare, quindi: 900,40 dollari . Quota 1000 è in vista, sebbene rappresenti una soglia psicologica difficile da approcciare anche per un brand lanciatissimo all’alba di un’auspicato rilancio dell’intero mercato di riferimento.

Tesla, nuovo record al NASDAQ

Troppo? Troppo poco? Queste discussioni vanno lasciate alla dicotomia tra apocalittici ed integrati che circondano l’iconico brand, nonché alle sensazioni bipolari tra chi ama e chi odia la figura di Elon Musk . Una cosa però è innegabile e la descrive al meglio questo grafico:

Chi ha investito un dollaro in Tesla ad inizio 2020, ora ne possiede dieci: era di 88 euro la quotazione a inizio 2020, è di 880 a inizio 2021. E tutto ciò è avvenuto nell'”annus horribilis” dell’automotive a causa della pandemia. Chi ha investito 10 mila dollari in azioni Tesla a inizio anno, insomma, ora ha il denaro necessario per acquistarsi una Tesla Model S ed avanza ulteriori 10 mila euro per investirli nuovamente nel gruppo: non male per essere un periodo difficile per i listini azionari.

Una crescita tanto imponente non può che generare entusiasmi e paure negli investitori, così come inevitabilmente attrae le critiche della concorrenza o le lusinghe della politica. Nel frattempo però la crescita continua e la rivoluzione dell’auto elettrica lastrica la strada di Tesla di grandi opportunità. Di fronte all’ennesimo record il Borsa la domanda sorge dunque spontanea: varrebbe ancora la pena investire oggi 10 mila dollari in azioni Tesla? Quanto potranno valere a fine 2021? Con il senno del poi, del resto, siamo tutti proprietari di Model S.